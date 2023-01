Landkreis Landsberg

Auch im Kreis Landsberg sind Einsatzkräfte vermehrt Übergriffen ausgesetzt

Ein Krankenwagen überquert in der Silvesternacht die Karolinenbrücke in Landsberg.

Plus In Großstädten werden an Silvester Einsatzkräfte heftig angegriffen. Auch im Kreis Landsberg ist der Rettungsdienst immer häufiger Attacken ausgesetzt.

Von Dominik Stenzel

In vielen deutschen Städten sind die Feiern ins neue Jahr ausgeartet, besonders schlimm war die Situation in Teilen Berlins. Dort wurden nicht nur Gebäude und Fahrzeuge gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen, es gab auch heftige Angriffe auf Einsatzkräfte. Eine solche Gewaltbereitschaft und Zerstörungswut war im Landkreis Landsberg an Silvester zum Glück nicht zu beobachten. Dennoch wird vor allem der Ton gegenüber Feuerwehrleuten und dem Rettungsdienst rauer. Doch auch tätliche Attacken und sexuelle Übergriffe gegen weibliches Personal sind ein Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

