Landkreis Landsberg

06:03 Uhr

Auch in der Pandemie: Der Nikolaus ist im Landkreis fleißig unterwegs

Der Nikolaus besuchte am Wochenende die Familie Lichtenstern in Pitzling.

Plus Der Nikolaus schaut wieder bei vielen Familien im Kreis Landsberg vorbei. Bei einem Besuch in Pitzling ist das LT vor Ort. Wegen Corona gibt es klare Regeln.

Von Dominik Stenzel

Das Ambiente passte perfekt, als der Nikolaus mit seinem Bischofsstab und in Begleitung zweier Engel am frühen Abend durch das Gartentor der Familie Lichtenstern in Pitzling schritt: Die Kinder standen mit ihren Eltern um ein kleines Lagerfeuer herum, das den Garten in der Dunkelheit erhellte. Und gerade jetzt hatte es zudem zum Regnen aufgehört. Neben seinem goldenen Buch brachte der heilige Bischof von Myra natürlich auch Geschenke mit. Wegen der angespannten Corona-Lage lief sein Besuch ansonsten aber etwas anders ab als gewohnt.

