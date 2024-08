Auf einen Ratsch mit dem LT: Wir möchten mit Ihnen reden

Für manche Dinge muss man sich setzen, auch und insbesondere in einer schnelllebigen Welt. Bänke bieten die einfachste Möglichkeit, um einen Moment innezuhalten, in Ruhe zu essen, zu lesen – oder ins Gespräch zu kommen. In manchen Städten und Gemeinden werden mittlerweile bewusst Ratsch- oder Schwätzbänke aufgestellt, um ins Gespräch zu kommen und Einsamkeit vorzubeugen. So steht etwa im Summerpark in Utting seit diesem Jahr eine Ratschbank. Bei einer gemeinsamen Aktion von Wasserwacht- und Malteserjugenden in Kaufering wurden im April zehn bunte Ratschbankerl von 30 Kindern und 15 ehrenamtlichen Helfer gebaut und dann dem Markt Kaufering übergeben. Im Mai dieses Jahres folgte zudem die Einweihung der ersten Landsberger Ratschbank, mit beidseitiger Aufstehhilfe, im Westen der Stadt.

Ihr Name verrät schon, wozu sie gedacht sind: zum Ratschen, zum Schwätzen, zum Austauschen. Im Landkreis Landsberg gibt es viele Geschichten zu erzählen. Daher möchten wir mit den Menschen aus der Region ins Gespräch kommen – indem wir Ihnen eine Plattform geben. Genauer gesagt: einen Ort zum Ratschen. An dem man sich ungezwungen austauschen kann. An dem Sie von Dingen erzählen können, die Ihnen auf dem Herzen liegen, die sie bewegen. Was sind die Lieblingsplätze unserer Leserinnen und Leser in ihrem Ort? Was stört sie? Worüber wollten sie schon immer einmal sprechen? Die Redaktion kommt vorbei, um vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Im August ist die Redaktion des Landsberger Tagblatts deshalb in der Region unterwegs. Das sind die drei Termine und Treffpunkte, an denen jeweils ein oder zwei Redaktionsmitglieder jeweils für rund zwei Stunden vor Ort sein werden:

Am Dienstag, 13. August, ab 10 Uhr im Vorderanger in Landsberg

Am Samstag, 17. August, ab 11 Uhr auf dem Wochenmarkt in Dießen

Am Freitag, 23. August, ab 10 Uhr auf dem Wochenmarkt in Kaufering

Die Redaktion freut sich auf spannende Begegnungen und lädt alle interessierten Leserinnen und Leser zum Austausch ein. (AZ)