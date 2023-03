Auf eisglatten Straßen kommt es im Kreis Landsberg zu mehreren Unfällen

Winterliche Straßenverhältnisse führen im Kreis Landsberg am Dienstag zu mehreren Unfällen. Bei Scheuring überschlägt sich das Auto einer jungen Frau mehrfach.

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Dienstagmorgen im Landkreis Landsberg zu mehreren Unfällen geführt. Laut Polizei befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus dem südlichen Landkreis Augsburg etwa um 6.40 Uhr die B17 bei Hurlach in Richtung Landsberg. Wegen Eisglätte kam er auf der linken Spur ins Schleudern und touchierte ein Fahrzeug, das auf der rechten Spur unterwegs war. Anschließend kollidierte er noch mit der Leitplanke, bevor sein Auto zum Stillstand kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug des Verursachers wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro.

Gegen 7.30 Uhr ist es dann nahe Landsberg zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2057 vom Kreisverkehr bei der A96-Ausfahrt LL Ost kommend in Richtung Pürgen. Aufgrund der Eisglätte kam er auf gerader Strecke ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo er erst mit der Leitplanke zusammenstieß und dann noch ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte.

Glätteunfall bei Scheuring: Junge Frau wird leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte nach Polizeiangaben ermittelt werden, dass der Verursacher auf seinem Pkw trotz der winterlichen Straßenverhältnisse Sommerreifen montiert hatte. An den beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Etwa um 8.30 Uhr ist dann eine junge Frau bei einem dritten Glätteunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 24-Jährige aus dem südlichen Landkreis Augsburg mit ihrem Auto die Kreisstraße LL 7 von Prittriching kommend in Richtung Scheuring. Auf gerader Strecke kam ihr Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug es sich mehrfach, wodurch die Verursacherin leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)

