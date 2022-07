Plastikfrei durch den Landkreis Landsberg

Plus Immer mehr Menschen kaufen im Unverpacktladen ein. Die Betreiberinnen Theresa Kummer und Lisa Bauer zeigen, wie leicht man auf Plastik verzichten kann.

„Was in fünf Minuten gegessen ist, braucht keine Verpackung, die über 200 Jahre hält.“ Unter diesem Motto startete Theresa Kummer vor einem Jahr ihren mobilen Unverpacktladen „Tante Resi“. Die 32-Jährige erzählt anlässlich des sogenannten „Plastikfreien Julis“, welche Motivation hinter einem plastikfreieren Alltag steckt, nach welchem Konzept ihr Laden auf Rädern läuft und wie einfach es sein kann, umweltbewusster zu leben.