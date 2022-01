Auffahrunfälle und Unfallflucht im Landkreis Landsberg

Mehrere Verkehrsunfälle ereignen sich am Mittwoch im Landkreis Landsberg. Die Polizei bittet auch Zeugen um Hilfe.

Wo viel Verkehr fließt, sind Unfälle keine Seltenheit. Folgende Unfälle meldet die Polizeiinspektion Landsberg aus ihrem Einsatzgebiet:

Am Mittwoch, 19. Januar, zwischen 5.30 und 16.45 Uhr, kam es in Landsberg zu einer Unfallflucht. Ein am Morgen in der Ohmstraße geparkter Pkw wurde im Laufe des Tages angefahren. Dabei entstand erheblicher Schaden auf der Fahrerseite in Höhe von 5000 Euro, welcher vermutlich durch einen Lkw verursacht wurde. Der Unfallfahrer flüchtete im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0.

Auffahrunfall auf der Karolinenbrücke

Gegen Mittag kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeindebereich Penzing übersah, dass sich der Verkehr vor ihm auf der Karolinenbrücke staute und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Dieses wurde dadurch auf das ebenfalls stehende Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung in Unterdießen

Und in der Bahnhofsstraße in Unterdießen wurde am Mittwoch die Vorfahrt nicht beachtet. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus dem südlichen Landkreis wollte von Asch kommend nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer ebenfalls aus dem südlichen Landkreis kommenden 45-Jährigen, die mit dem Fahrzeug der Verursacherin kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt. (lt)

