Ausbildungsmesse Landsberg 2022: Die Startrampe ins Berufsleben

Plus Unter dem Motto „Nimm dein Leben in die Hand!“ lockt die Ausbildungsmesse Landsberg Tausende Berufssuchende nach Kaufering.

„Es ist die größte Messe, die es hier je gegeben hat“. Mit diesen Worten eröffnete Kreishandwerksmeister und Organisator Markus Wasserle am Donnerstagnachmittag die diesjährige Ausbildungsmesse. 128 Ausbildungsmöglichkeiten sollen in Kaufering Raum für Zukunftsvisionen schaffen.