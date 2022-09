Die Ausbildungsmesse Landsberg 2022 ist jetzt schon rekordverdächtig

Ende September startet die Ausbildungsmesse für den Raum Landsberg am Sportzentrum Kaufering. Es sind so viele Stände wie noch nie vertreten.

Spätestens nach dem Schulabschluss stellt sich für alle Jugendlichen die schwierige Frage, wie es weitergehen soll. Das Angebot an Ausbildungsberufen und Studiengängen ist immens. Trotz des digitalen Zeitgeists sind Ausbildungsmessen immer noch ein gefragtes Mittel, um den persönlichen Kontakt zu Firmen zu suchen. So auch im Landkreis Landsberg.

Die Ausbildungsmesse Landsberg findet demnächst unter dem Motto "Nimm dein Leben in die Hand!" statt. Am Donnerstag, 29. September, und Freitag, 30. September, am Sportzentrum in Kaufering, können Interessierte wieder die Vielfalt an regionalen Ausbildungsmöglichkeiten, Berufen und Dualen Studiengängen kennenlernen.

Bei einem Pressetermin im Landratsamt stellten Kreishandwerksmeister Markus Wasserle und Sebastian Dolf von der Wirtschaftsförderung der Stadt Landsberg das Konzept für die Ausbildungsmesse vor. Pandemie, Inflation und Lieferengpässe: Die Umstände machen die diesjährige Veranstaltung zu einer besonderen Messe: "Es ist zurzeit eine richtige Herausforderung ein Unternehmen zu führen, deswegen braucht es einen starken Zusammenhalt", betont Kreishandwerksmeister Markus Wasserle aus Kaufering, der die Ausbildungsmesse im Team organisiert.

Ausbildungsmesse Landsberg 2022: 128 Ausbildungsmöglichkeiten werden vorgestellt

Bei der Ausbildungsmesse Landsberg liegt der Fokus auf der regionalen Firmen. Unter den Ausstellern finden sich neben einigen deutschlandweit agierenden Firmen hauptsächlich mittelständische Unternehmen aus dem Landsberger Einzugsgebiet sowie aus dem Münchener Südwesten. Die Messe ist schon jetzt ein Erfolg. Mit 128 Anbietern sind so viele Stände wie noch nie auf der Messe vertreten "Das sind allein 20 Prozent mehr als bei der letzten Veranstaltung. Wir mussten sogar zehn Interessierten absagen, weil wir schlichtweg kein Platz mehr haben", sagte Wasserle.

Zwei Neuigkeiten gibt es auf der Messe. "Wir haben eine neue Broschüre erstellt", berichtete der Kreishandwerksmeister. Neben der gewohnten Auflistung der vertretenen Bildungseinrichtungen, Betrieben und Unternehmen ist ein Ausbildungsguide abgedruckt. Dieser ist auf die Region zugeschnitten und hält Tipps rund um die Ausbildungsplatzsuche und die Bewerbung parat. Der Guide ist auf Anregung der Wirtschaftsförderung und mithilfe der Bundesagentur für Arbeit entstanden. Eine genauere Beschreibung der beliebtesten Ausbildungsberufe der Landsberger Messe findet sich zudem unter landsberg.ausbildungsmesse.org.

Viele Betriebe in der Region seien händeringend auf der Suche nach Auszubildenden, "und zugleich gibt es noch immer Schüler, die ohne Ausbildung sind", so Wasserle, der diesen Umstand mit konkreten Maßnahmen ändern möchte. Auf der Messe will sein Team deshalb um Menschen werben, die sich als Ausbildungsbegleiter ehrenamtlich engagieren möchten. Ganz neu ist das Projekt, bescheinigen Wirtschaftsförderer Döld und Wasserle im Gespräch. Das Ziel sei es, Jugendliche im Landkreis, die es derzeit ohne Hilfe nicht schaffen, bei der Berufs- und Ausbildungsfindung zu unterstützen - "damit wird sowohl den Jugendlichen und als auch dem regionalen Ausbildungsmarkt geholfen", fasste Wasserle zusammen, der bereits von einem positiven Fall berichten konnte.

Ausbildungsmesse 2022 PK im Landrtasamt: v.l. Sebastian Dold (LRA-Wirtschaftsförderung), Kreishandwerksmeister Markus Wasserle Foto: Thorsten Jordan

So konnte der bislang einzige Ausbildungsbegleiter eine junge Schulabsolventin nach beratenden Gesprächen kurzfristig an eine Bäckerei in Landsberg vermitteln. "Sie hat erst ein Praktikum absolviert und im September ihre Ausbildung als Bäckereiverkäuferin begonnen", erzählte Wasserle. In Zukunft soll die Ausbildungsbegleitung auch während des gesamten Schuljahrs stattfinden, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst viel Zeit haben, um sich für einen geeigneten Beruf zu bewerben. Damit ist die Zusammenarbeit jedoch nicht beendet, die Ehrenamtlichen begleiten die Auszubildende bis zum Berufsabschluss.

Da das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, sind auch die Jugendgruppen der Blaulichtorganisationen aus dem Kreis Landsberg vertreten. An allen Messetagen zeigen die Retter von morgen Katastrophenschutzübungen. Während der Messebetrieb am Donnerstag auch für Eltern und am Abend sogar generell für Arbeitssuchende geöffnet ist, steht der Messetag am Freitag nur Schülerinnen und Schülern offen. Am Samstag, 1. Oktober, schließt am Kauferinger Sportzentrum der Kreishandwerkstag an. Zahlreiche Handwerksmeister sind dann vor Ort, um ihr Handwerk vorzustellen.

Die Öffnungszeiten der Ausbildungsmesse Landsberg: Donnerstag, 29. September: 17.30 bis 20.30 Uhr, Freitag, 30. September: 8.30 bis 12.30 Uhr. Der Kreishandwerkstag findet am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, ebenfalls am Sportzentrum Kaufering, statt.