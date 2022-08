Ausbildungsstart: Lehrlinge werden im Kreis Landsberg dringend gesucht

Plus Das neue Ausbildungsjahr startet – doch gerade im Handwerk bleiben im Kreis Landsberg zahlreiche Stellen unbesetzt. Wie die Betriebe um Nachwuchskräfte werben.

Für viele junge Menschen im Landkreis Landsberg läutet der 1. September einen neuen Lebensabschnitt ein – denn dann beginnt das neue Ausbildungsjahr. Doch gerade in den Handwerksberufen, wo eigentlich ein hoher Bedarf herrscht, gestaltete sich die Suche nach Nachwuchskräften schwierig. Wie die Betriebe der zunehmenden Akademisierung entgegnen wollen und welche Lehrberufe im Trend liegen.