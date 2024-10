Ausgaben über Ausgaben: Nicht nur das neue Landratsamt kostet Millionen

Am Wochenende trifft sich der Kreistag zu einem Workshop, um über Einsparungen beim Bau des neuen Landratsamts im Landsberger Osten zu entscheiden. 120 Millionen Euro soll der Neubau ersten Berechnungen zufolge kosten, Kritiker rechnen mit weit höheren Kosten. Auch die Kreistagsfraktion der SPD sieht das Neubauprojekt kritisch und priorisiert die Themen Gesundheitsfürsorge, Bildung und Pflege. Denn allein für Baumaßnahmen an den Schulen des Landkreises sind bis 2030 knapp 185 Millionen Euro veranschlagt.

Ende August stellte die Kreistagsfraktion der SPD einen Antrag. Im Vorfeld der Workshops wollte sie von Landrat Thomas Eichinger (CSU) wissen, wie viel die Sanierung der Beruflichen Schulen kosten wird. Denn der Landrat hatte zuvor in einer Kreistagssitzung von 120 bis 150 Millionen statt der immer wieder genannten 93 Millionen Euro gesprochen. Auf Nachfrage unserer Redaktion hatte Landratsamts-Sprecher Wolfgang Müller Anfang September erklärt, wie die Aussage des Landrats zu verstehen sei. Rechne man mögliche Baukosten für eine Kinderpflegeschule und ein Parkhaus hinzu, könnten daraus leicht 120 Millionen Euro oder mehr werden.

Der Landkreis plant aktuell kein Parkhaus für die Beruflichen Schulen in Landsberg

Der Antrag der SPD wurde jetzt in der Sitzung des Finanzausschusses des Kreistags behandelt. Die Fragen beantwortete der für die Kreisfinanzen zuständige Abteilungsleiter Thomas Markthaler. Aktuell gehen man für die Generalsanierung der Beruflichen Schulen von Kosten von 93,3 Millionen Euro aus, davon abzuziehen seien Fördermittel in Höhe von 22,9 Millionen Euro. Mögliche Kosten für den Bau einer Kinderpflegeschule oder die Errichtung eines Parkhauses seien darin nicht enthalten. Der Landkreis habe derzeit nicht vor, ein Parkhaus zu bauen, die geplanten Stellplätze würden ausreichen. „Und die Stadt würde einen Bebauungsplan auch ohne Parkhaus aufstellen“, so Markthaler.

In ihrem Antrag wünschte sich die SPD-Fraktion auch die Vorlage eines aktualisierten Schulentwicklungsplans. Wie Thomas Markthaler in der Sitzung sagte, gebe es seit 2018 keinen Schulentwicklungsplan mehr, die Zahlen und Daten seien in die Haushaltsberatungen aufgegangen. Die Baumaßnahmen an den Realschulen in Landsberg und Schondorf, den Gymnasien in Landsberg und Dießen sowie den Beruflichen Schulen seien bis 2030 terminiert. Dabei seien Gesamtinvestitionen von rund 185 Millionen Euro vorgesehen, die mit rund 57 Millionen Euro gefördert werden könnten. In den Zahlen sind die 93,3 Millionen Euro für die Beruflichen Schulen und die 22,9 Millionen Euro an Fördermittel enthalten. Kreisrat Felix Bredschneijder (SPD) sagte ob der Bugwelle an Investitionen, die der Landkreis vor sich herschiebe, er denke mit Grauen an die mittelfristige Finanzplanung. Seine Fraktion habe den Wunsch, langfristiger zu planen und auch, dass der Schulentwicklungsplan fortgeführt wird.

Das Ammersee-Gymnasium in Dießen wird aktuell erweitert.

In ihrem Antrag hatte die Kreistagsfraktion der SPD ob der geplanten Großprojekte die Frage nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises und seiner Gemeinden gestellt. „Ein sorgsamer Umgang mit Haushaltsmitteln und das Bewusstsein der kommenden Investitionstätigkeiten der Höhe nach, ist die Grundlage für den Haushalt 2025“, heißt es in dem Schreiben. In der Sitzung des Finanzausschusses ging Thomas Markthaler auch auf die aktuellen Finanzzahlen ein. Der Landkreis werde heuer deutlich weniger ausgeben müssen, als veranschlagt.

Allein bei den Investitionen schiebe man 44 Millionen Euro ins nächste Jahr, 2,6 Millionen Euro fielen komplett weg, weil Baumaßnahmen nicht umgesetzt werden. Bei den laufenden Kosten müssten voraussichtlich 5,2 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Markthalter nannte die Personalkosten als Beispiel. Weil etliche Stellen nicht besetzt werden konnten, fallen die Personalkosten um 2,3 Millionen Euro geringer aus. Das alles führe dazu, dass der Landkreis heuer seine Liquidität (55,6 Millionen Euro aktuell) verbessere, weniger Kredite aufnehmen müsse und der Schuldenstand am Ende des Jahres bei 29,5 statt bei 47,6 Millionen Euro liegen werde. Dennoch, die Maßnahmen, und damit auch die Kreditaufnahme, würden nur ins nächste Jahr geschoben.

Die Sitzung des Finanzausschusses wurde von Günter Först (FW) geleitet. Landrat Thomas Eichinger (CSU) weilte bei einer gemeinsamen Tagung der bayerischen Landräte in Berlin, seine Stellvertreterin Margit Horner-Spindler (CSU) fehlte krankheitsbedingt. Laut Satzung hätte eigentlich der zweite Stellvertreter Markus Wasserle (SPD) die Sitzung leiten müssen, was er im Nachgang auch kritisierte. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Landratsamtssprecher Wolfgang Müller, dass die Rechtsauffassung Wasserles richtig sei und er eigentlich die Sitzung hätten leiten müssen, und nicht der in der Reihenfolge der Stellvertreter nach ihm folgende Först. Wasserle, der nicht Mitglied des Finanzausschusses ist, war als Gast in der Sitzung anwesend.