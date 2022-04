Autofahrten trotz Fahrverbot und unter Alkoholeinfluss

Die Polizeiinspektionen Landsberg und Schongau berichten von fehlenden Fahrerlaubnissen, alkoholisierten Spritztouren und einem positiven Drogentest.

Paradebeispiele dafür, unter welchen Umständen man nicht ins Fahrzeug steigen sollte, liefern die Polizeiberichte der Polizeiinspektionen Landsberg und Schongau vom vergangenem Wochenende.

Eine Fahrt unter Drogen leistete sich am Samstagabend, 16. April, ein 34-jähriger Mann aus dem Raum Landsberg. Bei einer Verkehrskontrolle in der Schongauer Altstadt stellten die Polizeikräfte starken Marihuana-Geruch beim Autofahrer feststellen. Auf Nachfrage händigte der Pkw-Fahrer schließlich drei Päckchen mit Marihuana an die Polizeibeamten aus. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Schongau gebracht. Vor Ort wurde ein Drogentest durchgeführt. Da dieser laut Polizeibericht ebenfalls positiv ausfiel, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Schongau.

In der Wohnung des Mannes konnten wenig später noch einige Konsumutensilien und Cannabis Samen sichergestellt werden. Dem Fahrer droht nun neben einer Strafanzeige wegen Drogenbesitzes zusätzlich ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Alkoholisierte Fahrt ohne Erlaubnis in Landsberg

Solch ein Fahrverbot hielt einen anderen Autofahrer am Sonntagabend, 17. April, nicht von einer verhängnisvollen Fahrt ab. So konnte in den späten Abendstunden ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Unterallgäu durch eine aufmerksame Polizeistreife beobachtet werden, wie er mit seinem Auto auf einem öffentlich zugänglichen Privatgelände mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen Kreise drehte.

Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes wurde festgestellt, dass gegen diesen derzeit ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht und dieser zudem alkoholisiert war. Nachdem der junge Mann Fahranfänger ist, erwartet ihn neben der Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger.

Lesen Sie dazu auch

Ebenfalls am Sonntagabend wurde gegen 19.15 Uhr ein 25-jähriger Landsberger durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Landsberger auf Nachfrage eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Wie durch die Polizeistreife festgestellt, ist diese in Deutschland jedoch nicht gültig. Der junge Mann erwartet nun eine Anzeige aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis. (lt)