Zweiwöchige Straßensperrung der B17 südlich Lechblick

Es ist mir vollkommen unverständlich, wie in Landsberg und Umgebung so komprimiert und jetzt auch noch zeitgleich und zeitgleich mit dem Ruethenfest alle möglichen Baustellen aufgemacht werden! Ist den Verantwortlichen eigentlich klar, welche Probleme das hervorruft? Muss das erst im Einzelnen erörtert werden? Derzeit ist die Weilheimerstrasse, die Strasse zum Krankenhaus, die Strasse in Kaufering zum Bahnhof und jetzt auch noch diese Strecke lahmgelegt. Gehts noch?

Antworten Melden