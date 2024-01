Bauernprotest: Bis zur vierten Stunde waren alle Schüler und Lehrer da

Plus Die Landwirte protestieren gegen die Pläne der Bundesregierung. Schulleiter, Firmen, BRK und Landratsamt äußern sich zu den Auswirkungen.

Die Landwirte machten am Montagmorgen mehrere Verkehrsknotenpunkte wie die Kreisverkehre im Landsberger Osten und Westen dicht. Unsere Redaktion hat beim Rettungsdienst des BRK, Firmen, Schulen und dem Landratsamt nachgefragt, in welcher Weise sich der Protest ausgewirkt hat.

Zu erheblichen Behinderungen kam es im öffentlichen Nahverkehr. Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher im Landratsamt, fielen Buslinien komplett aus, unter anderem zwischen Buchloe und Landsberg sowie auf der Strecke von Igling über Hurlach nach Kaufering. Andere hatte massive Verspätungen. "Rund um Landsberg waren 30 bis 40 Minuten die Regel", sagt Müller.