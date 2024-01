Bauernprotest: Auch in Landsberg Ermittlungsverfahren wegen Nötigung

Fünf Traktoren fahren auf B 17 in Richtung Schongau nebeneinander und verhindern Überholen der anderen Fahrzeuge. Polizei ermittelt.

Am Freitagnachmittag fuhren fünf Traktoren auf der B 17 Richtung Schongau. Da diese immer wieder mit geringer Geschwindigkeit nebeneinander fuhren und so ein Überholen durch andere Fahrzeuge verhinderten, wurde gegen die jungen Männer, alle aus dem südlichen Landkreis und Bereich Schongau, ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet. An einem der Traktoren war auch ein Protestschild angebracht. (AZ)

