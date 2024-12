Adventsausstellungen verbreiten Vorfreude auf Weihnachten. Unsere Redaktion hat sich in den Gärtnereien Streicher in Utting und Dumbsky in Hechenwang umgeschaut. Wer die Gärtnereien besuchen möchte, der sollte etwas Zeit mitbringen. Es lohnt sich.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Advent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gärtnerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis