Baustelle und Umleitung: Hofstetten wird zum Nadelöhr

Plus Die Staatsstraße 2057 nördlich von Lengenfeld ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Hofstetten wird zum Knotenpunkt für Umleitungen. Und auch in Pürgen ist viel mehr los.

Wer mit seinem Auto von Landsberg Richtung Ammersee fahren will, braucht derzeit gute Nerven. Besonders in den Stoßzeiten kommt es zu stockendem Verkehr. Grund dafür sind diverse Straßensperrungen im Landkreis. Bis kommenden Freitag, 4. November, ist zusätzlich noch die Staatsstraße 2057, nördlich von Lengenfeld wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Diejenigen, die von Pürgen kommend zum Beispiel nach Dießen unterwegs sind, haben im Grunde nur eine Möglichkeit, um ans Ziel zu kommen.