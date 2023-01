Tödliches Baustellenunglück von Denklingen wird bald vor Gericht verhandelt

Vor über zwei Jahren sterben auf einer Baustelle in Denklingen vier Arbeiter. Nun werden die Verantwortlichen des Bauunternehmens angeklagt.

Über zwei Jahre nach dem Baustellenunglück in Denklingen, das vier junge Männer das Leben kostete, sind die schrecklichen Ereignisse bei vielen Menschen unvergessen. Am 16. Oktober 2020 starben auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens im Gewerbegebiet vier Bauarbeiter. Sie waren an diesem Tag dabei, einen Verbindungstrakt auf dem neuen Firmenareal zu betonieren. Als der Trakt einstürzte, wurden die vier Männer verschüttet und starben noch am Unglücksort. Die juristische Aufarbeitung ließ bislang auf sich warten. Nun gibt es Neuigkeiten.

Die Frist zur Stellungnahme für die Geschäftsführer der Baufirma wegen fahrlässiger Tötung der vier Bauarbeiter ist in der Zwischenzeit abgelaufen. Bezug nehmend auf eine Presseanfrage unserer Redaktion zum Stand des Verfahrens gegen die Verantwortlichen des Baustellenunfalls, teilt Sabine Grub, Richterin am Amtsgericht Landsberg, nun den aktuellen Stand mit. Demnach hat der zuständige Strafrichter die Anklage der Staatsanwaltschaft Augsburg zur Hauptverhandlung zugelassen und damit das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht Landsberg eröffnet. Ein konkreter Termin zur Hauptverhandlung steht auch schon fest und wurde auf Montag, 6. März 2023, ab 9 Uhr bestimmt.

16 Bilder Betondecke stürzt auf Baustelle ein: Der Großeinsatz der Rettungskräfte Foto: Thorsten Jordan

Aufklärung des Baustellenunfalls in Denklingen: Das Gutachten ist ein wichtiger Baustein

Zuvor waren die zuständigen Behörden keinesfalls untätig gewesen: Im Mai 2021 gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass ein erstes Gutachten zur Unglücksursache vorliege. Die Ermittler ließen durchblicken, dass fahrlässige Tötung im Raum stehe. Gegen wen sich die Ermittlungen richten, ist immer noch offen. Im Sommer desselben Jahres gab die Staatsanwaltschaft Augsburg ein zweites Gutachten in Auftrag. "Die gutachterliche Stellungnahme ist ein wichtiger Baustein bei der Aufklärung des Sachverhalts", sagte der Augsburger Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Dobler, als sich unsere Redaktion anlässlich des ersten Jahrestages erkundigte.

Vor dem Landsberger Amtsgericht ab Anfang März soll der Vorfall möglichst lückenlos aufgeklärt und juristisch bewerten werden. Denn viele Fragen sind noch offen und erschweren bislang den Trauerprozess der Angehörigen: Wie kam es zu dem Einsturz der Betondecke? War es ein Unfall oder falsche Planung? Muss sich jemand dafür verantworten? Immer wieder machen innerhalb und außerhalb der Branche Gerüchte die Runde, dass die Abstützung fehlerhaft gewesen sein soll. Aufklärung darüber wird wohl das Gutachten liefern.

Lesen Sie dazu auch