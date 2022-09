Bayerns beste Auszubildende arbeitet im Landratsamt Landsberg

Elena Schelle aus Egling arbeitet im Landratsamt Landsberg. Ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert sie mit einer Traumnote.

„Das ist schon eine ganz außergewöhnliche Leistung, besser geht es nicht“, freute sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und gratulierte seiner Mitarbeiterin Elena Schelle aus Egling zum überaus erfolgreichen Abschluss der dreijährigen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Mit dem Notenschnitt von 1,0 und damit der Platzziffer eins (zusammen mit drei weiteren Prüflingen) erreichte Elena Schelle - unter 962 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – bayernweit den Spitzenplatz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Landratsamt Landsberg hatte die frisch gebackene Verwaltungsfachangestellte in den vergangenen drei Jahren nahezu alle Fachbereiche durchlaufen und begleitend die Bayerische Verwaltungsschule in München besucht. Elena Schelle wird nach Abschluss ihrer Ausbildung nun in der Ausländerbehörde im Landratsamt Landsberg eingesetzt. (AZ)

