Landkreis Landsberg

12:01 Uhr

Befürworter der Fuchstalbahn sehen Kommunalpolitik in der Pflicht

Plus Fahren auf der Fuchstalbahn in Zukunft wieder Personenzüge? Bei einer Veranstaltung in Landsberg informieren Befürworter über den aktuellen Stand.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Unlängst sprach sich der Landsberger Kreisausschuss in einem Beschluss erneut dafür aus, dass auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Bei einer Infoveranstaltung im Sportzentrum warben Befürworter nun für eine Wiederinbetriebnahme. Angesichts einer "entscheidenden Hürde" richten sie einen Appell an die Kommunalpolitik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen