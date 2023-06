Landkreis Landsberg

Behördenärger um behindertengerechtes Auto in Apfeldorf

Plus Eine Apfeldorferin benötigt ein behindertengerechtes Fahrzeug. Die Antragstellung wird für sie zur Odyssee. Für die MS-Erkrankte ist das keine neue Erfahrung.

Rosi Geiger aus Apfeldorf hat sich an unsere Zeitung gewandt. Sie ist an Multiple Sklerose erkrankt und mittlerweile oft an den Rollstuhl gebunden. Anfang des Jahres hat sie das Projekt „Autoumbau“ begonnen, um mit einem umgebauten Fahrzeug auch in Zukunft sicher fahren zu können. Doch der Aufwand, um weiterhin mobil sein zu können, ist kräftezehrend. Kraft, die sie eigentlich nicht hat.

Schnell in das Auto einsteigen und losfahren, ist für Rosi Geiger nicht mehr drin. Sie hat Multiple Sklerose (MS), eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Die 54-Jährige erhielt ihre Diagnose vor 20 Jahren. Mittlerweile ist sie oft auf einen Rollstuhl angewiesen und kann höchstens sechs Stunden arbeiten. Für den Weg zu ihrer Teilzeitstelle ist daher das Auto essenziell. Doch die Umstände sind nicht optimal. „Ich kann meinen Rollstuhl nicht allein einladen.“ Hierfür ist sie auf andere Menschen angewiesen, die nicht immer in der Nähe sind. Mit einem Fahrzeug mit Rampe und weiteren Umbauten, die ihr sowohl das Fahren als auch das Be- und Entladen immens erleichtern, will sich Geiger ein Stück Lebensqualität und Selbstständigkeit zurückholen und für die Zukunft sichern. Doch aus eigener Erfahrung und in Gesprächen in der MS-Selbsthilfegruppe und in der VdK-Beratungsstelle wusste sie schon vor der Antragstellung, dass der Aufwand viele zurückschrecken lässt. „Es ist, als ob möglichst Aufwand betrieben wird, um die Antragsteller zu vergraulen“, verdeutlicht Geiger.

