Landkreis Landsberg

12:00 Uhr

Bei der Linkspartei im Oberland stehen die Zeichen auf Umbruch

Plus Die Linke im Oberland hat einen neuen Vorstand. Die letztjährige Landtagskandidatin Simone Ketterl aus Utting sieht ihre Zukunft in der Wagenknecht-Partei.

Von Dominik Stenzel

Bei der Linkspartei stehen die Zeichen auf Umbruch – nicht nur bundesweit, sondern auch in der Region: Nach dem Rücktritt der bisherigen Führung und mehreren Austritten hat der Kreisverband Oberland einen komplett neuen Vorstand gewählt. Einige ehemalige Mitglieder sehen ihre Zukunft hingegen in der neuen Partei von Sahra Wagenknecht. So auch Simone Ketterl aus Utting, die gegenüber unserer Redaktion die Gründe für ihren Wechsel erläutert. Noch bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober war die 35-Jährige im Stimmkreis Landsberg, Fürstenfeldbruck-West als Direktkandidatin der Linken angetreten.

Über den Führungswechsel informiert der Kreisverband in einer Pressemitteilung. Nach dem Rücktritt des bisherigen Vorstands standen Anfang Januar demnach bei einer Mitgliederversammlung in Huglfing Neuwahlen an. Der neue Vorstand setzt sich aus fünf Personen zusammen, das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren. In der Mitteilung sind auch einige Ziele formuliert. So möchte der neue Vorstand mit glaubhaften linken Konzepten eine soziale Antwort auf konservative Politik und Rechtsruck bieten. Der soziale Wohnungsbau mit dauerhafter Bindung müsse spürbar vorangetrieben werden, der Klimaschutz sei existenziell und etwa mit einem robusten und fahrgastorientierten ÖPNV anzugehen. Die Betroffenen von Wohnungsnot, Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung und Krieg dürften zudem nicht gegeneinander ausgespielt werden.

