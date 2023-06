Landkreis Landsberg

Bewährungshelfer Jonas Mayer begleitet in vielen Lebenslagen

Plus Jonas Mayer ist als Bewährungshelfer beim Landgericht Augsburg für Landsberg zuständig. Was Bewährungshilfe leistet und wie die Situation Suchtkranker nach der Haftentlassung aussieht.

Von Dagmar Kübler

Wer Bewährungshelfer Jonas Mayer besuchen will, muss nach Schwabmünchen fahren. Dort ist der Sitz der Bewährungshilfe Schwabmünchen/ Landsberg, zu der der 28-Jährige gehört. Insgesamt 32 Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen arbeiten im Bezirk des Landgerichts Augsburg, der zudem Augsburg, Aichach, Friedberg, Donau-Ries und Dillingen umfasst. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Mayer Einblick in seine Arbeit.

Bis zu 75 Menschen betreut Mayer als Bewährungshelfer, wobei der Betreuungsrhythmus sehr unterschiedlich sei. Dieser werde nach dem Gerichtsbeschluss definiert und finde entweder telefonisch oder persönlich statt, berichtet Mayer. „Sind die Umstände gut und gibt es keinen akuten Bedarf, kann ein Kontakt auch nur einmal im Monat stattfinden.“ Viele Klienten bräuchten aber eine engmaschige Betreuung sowie Hilfe und Begleitung in vielen Lebenslagen, so bei der Job- oder Wohnungssuche oder dem Umgang mit Ämtern. Die Zahl der laufenden Verfahren ist hoch und liegt bei 2308, wobei auf Mayers Dienststelle in Schwabmünchen 309 Verfahren entfallen.

