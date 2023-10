Bilanz: So kam das Spielmobil im Landkreis Landsberg an

Seit 1985 tourt das Spielmobil durch die Region. Heuer wurden fast 4000 Mädchen und Buben betreut.

Das Spielmobil, das seit Anfang April im Landkreis Landsberg unterwegs war, hat sich nun in den Winterschlaf zurückgezogen. Es blickt auf eine mehr als erfolgreiche Saison zurück, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Fast 4000 Kinder wurden in 16 Gemeinden an insgesamt 58 Tagen erreicht.

Beginnend in der Gemeinde Apfeldorf, die erstmalig dabei war, bis zu Reichling, wo sich das Spielmobil verabschiedete, sei wieder viel Freude bei den meist sechs- bis zwölfjährigen Kindern verbreitet worden. Bereits seit 1985 tourt das Spielmobil der kommunalen Jugendarbeit durch den Landkreis. Der mobile Bauwagen bietet neben zahlreichen Kreativ-Material, viel Werkzeug, auch einiges an Spielmaterial. Als besonders beliebt stellt sich immer wieder die große Hüpfmatte heraus.

Ehrenamtliche unterstützen das Projekt im Landkreis Landsberg

Damit jedoch fleißig gebastelt, gehämmert, gehüpft, gespielt und geschminkt werden kann, ist laut Pressemeldung einiges an Organisation nötig. Beginnend mit der Termingestaltung, dem Aufbau des Zirkuszelts, dem Einkauf von Materialien und der Herausgabe der Utensilien vor Ort gibt es für das Team der kommunalen Jugendarbeit, welches von einer Handvoll Ehrenamtlichen an den Standorten vertreten wird, einiges an Arbeit.

Unmöglich wäre dies jedoch ohne die ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen in den jeweiligen Kommunen. Diese bereiten schon über Wochen ihr Programm vor, akquirieren zusätzliche Hilfe und Spenden und sind dann an den Besuchstagen im Dauereinsatz, um die Kinder beim Basteln anzuleiten oder beim Spielen zu begleiten. Laut Jugendamtsleiter Peter Rasch soll das Spielmobil auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. (AZ)

