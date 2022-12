Welche Bilanz man zum Abschluss im Impfzentrum in Penzing zieht

Plus Das Impfzentrum des Landkreises in Penzing stellt seinen Betrieb ein. Ein Rückblick und eine Bilanz nach zwei Jahren.

Das Impfzentrum des Landkreises Landsberg am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ist Geschichte. Am 27. Dezember 2020 wurden die ersten 25 Dosen in einem Seniorenheim in Landsberg verimpft. Seither hat sich viel verändert. Unsere Redaktion blickt zurück.