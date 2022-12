Landkreis Landsberg

Blaskapelle Markt Leeder: Josef Weber ist seit über 60 Jahren dabei

Bereits 60 Jahre spielt Josef Weber (Mitte) in der Blaskapelle Markt Leeder. Mit ihm freuen sich Vorsitzender Thomas Metschl (links) und der stellvertretende Bezirksleiter Clemens Weihmayer.

Plus Seit 200 Jahren gibt es die Blaskapelle – das wird unter anderem mit einem Bezirksmusikfest gefeiert. Ein Mann ist bereits seit über 60 Jahren in Leeder aktiv.

Eine sehr lange Tradition hat die Blaskapelle Markt Leeder. Denn sie wurde bereits im Jahr 1828 unter schwierigen Bedingungen gegründet, denn zum Proben musste man sogar in den Wald gehen. Das 200-jährige Bestehen will die Kapelle gebührend feiern, und zwar mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes im Bezirk Lech-Ammersee des Musikbundes von Ober- und Niederbayern. Dies gab Vorsitzender Thomas Metschl anlässlich des Jahreskonzertes vor knapp 200 Besuchern in der adventlich geschmückten Fuchstalhalle bekannt.

