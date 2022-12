Blitzeis und Schnee sorgen für eine chaotische Woche im Kreis Landsberg

Plus Der Winter trifft den Kreis Landsberg mit voller Wucht. Es passieren reihenweise Unfälle, auf der A96 ist die Feuerwehr unter gefährlichen Bedingungen im Einsatz.

Bereits Mitte der Woche sorgte Blitzeis für chaotische Verhältnisse im Landkreis Landsberg und in der Region. Am Donnerstag und Freitag wurde es dann zumindest im Straßenverkehr noch schlimmer: Auf teilweise extrem rutschigen Fahrbahnen sind zahlreiche Unfälle passiert - mit mehreren verletzten Personen. Besonders betroffen war die A96 zwischen Landsberg-Ost und Greifenberg, wo die Feuerwehren zu einigen gefährlichen Einsätzen ausrücken mussten. Viele Menschen schafften es aufgrund des winterlichen Wetters nicht pünktlich zur Arbeit. Ein Rückblick auf chaotische Tage.