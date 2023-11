Blockiert der Landrat eine weitere Gleichstellungsstelle?

Vor einem Jahr beschließt der Landsberger Kreisausschuss eine kommunale Stelle einzurichten. Die Mittwochsdisko kritisiert, dass sie bisher nicht besetzt ist.

Die Mittwochsdisko ist eine politische Gruppe aus Dießen und Umgebung. Deren Mitglieder üben jetzt Kritik an Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Er soll den Beschluss des Kreisausschusses, eine kommunale Gleichstellungsstelle in Vollzeit einzurichten, hintertreiben.

Der Kreisausschuss hat am 20. Dezember vergangenen Jahres mit 7:4 Stimmen beschlossen, eine kommunale Gleichstellungsstelle als Stabsstelle in Vollzeit einzurichten. Der Landrat wurde beauftragt, das erforderliche Geld im Haushalt einzustellen und die Stelle zum „nächstmöglichen Zeitpunkt“ zu besetzen. Eichinger habe diesen Beschluss bis heute nicht umgesetzt, sondern verfälscht, heißt es in der Pressemeldung. Kritik übt die Mittwochsdisko daran, dass es keine öffentliche Ausschreibung für die Stelle gibt. Stattdessen suche Landrat Eichinger hausintern, innerhalb der Kreisbehörde, nach einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter. Der Kreistagsbeschluss lautete aber auf eine kommunale Gleichstellungsstelle.

Die Mittwochsdisko fordert, die Stelle so schnell wie möglich zu besetzen

Anders als bei Eichingers Variante sei die Aufgabe einer solchen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, sich gezielt und fokussiert um die Belange aller Frauen im gesamten Landkreis zu kümmern, nicht bloß um die Gleichstellung in der Landkreisverwaltung. Es gehe um Gleichstellung an allen Arbeitsplätzen, um Frauengesundheit, Altersarmut, alleinerziehende Mütter, Beratung von Frauen in Problemlagen und vieles mehr. Nicht zuletzt auch um den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Mittwochsdisko fordert den Landrat daher in ihrer Pressemeldung auf, sich an Beschlüsse zu halten. Die Stelle müsse sofort extern ausgeschrieben und so schnell wie möglich besetzt werden.

Unsere Redaktion hat im Landratsamt nachgefragt. Pressesprecher Wolfgang Müller erklärt, dass im Haushalt sehr wohl Geld für eine entsprechende Stelle eingeplant sei. Er bestätigt die interne Ausschreibung der Stelle. Und: „Sie wird bald besetzt.“ Die neue Stelle richte sich, wie im Kreisausschuss beschlossen, an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts gebe es bereits eine Gleichstellungsbeauftragte. Die neue, kommunale Stelle sei eine freiwillige Leistung und diene als Anlaufstelle für alle Landkreisbürger.

Lesen Sie dazu auch