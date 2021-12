Landkreis Landsberg

13:55 Uhr

Das BRK in Landsberg hat nicht nur wegen Corona zu kämpfen

Angelika Schorer im Gespräch mit Rettungsdienst-Leiter Christian Haberkorn. Die BRK-Präsidentin besuchte an Heiligabend den Landsberger Kreisverband.

Plus An Heiligabend sucht die neue BRK-Präsidentin Angelika Schorer das Gespräch mit Haupt- und Ehrenamtlichen in Landsberg. Nicht nur Corona sorgt für Herausforderungen.

Von Dominik Stenzel

Das regnerische Wetter war nicht gerade weihnachtlich, als Andreas Lehner, Geschäftsführer des Landsberger Kreisverbands, die neue BRK-Präsidentin Angelika Schorer an Heiligabend begrüßte. Die CSU-Politikerin war gekommen, um sich bei Haupt- und Ehrenamtlichen in Landsberg für deren Einsatz über die Feiertage zu bedanken - stellvertretend für das Engagement Tausender bayerischer Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler in den kommenden Tagen. Dabei wurde deutlich: Der Kreisverband sorgt sich momentan nicht nur wegen der angespannten Corona-Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen