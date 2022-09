Bub fällt in Bach und stirbt: Strafbefehl gegen Vater erlassen

November 2021: Ein Bub fällt in einen Bach und stirbt. Das Amtsgericht Landsberg erlässt nun Strafbefehl gegen den Vater.

Ende November 2021 verschwindet ein rund eineinhalb Jahre alter Bub aus einer Gemeinde im Landkreis bei einem Familienspaziergang plötzlich. Kurze Zeit später wird er mitten im Ort in einem Bach gefunden. Nach einigen Wochen in einem Krankenhaus stirbt der Bub jedoch an den Folgen seiner Verletzungen. Wie das Amtsgericht Landsberg nun auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde nun ein Strafbefehl gegen den Vater des Kindes erlassen.

Der Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung sei demnach zwischenzeitlich rechtskräftig. "Durch diesen Strafbefehl wurde der Beschuldigte verwarnt und die Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 100 Euro wurde vorbehalten. Die Bewährungszeit hinsichtlich der vorbehaltenen Geldstrafe wurde auf ein Jahr und sechs Monate festgesetzt", so Sabine Grub, Sprecherin des Landsberger Amtsgerichts.

Das bedeute für den beschuldigten Vater, dass die Verurteilung zu der Geldstrafe entfällt, wenn er sich innerhalb der Zeit von einem Jahr und sechs Monaten bewähre. "Der schlimme Verlust für den Vater wurde auch von Staatsanwaltschaft und Gericht im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt", so Sabine Grub. (AZ)

