Bürgerbegehren zum neuen Landratsamt ist in der Vorbereitung

Jetzt ist es offiziell: Ein Bündnis aus Verbänden, Vereinen und Parteien bereitet ein Bürgerbegehren vor, um die Planungen für den Neubau eines Landratsamts am Penzinger Feld zu stoppen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative Erweiterungsbau Landratsamt hervor. Unsere Redaktion hat sich beim Landratsamt erkundigt, wie ein solches Bürgerbegehren auf Kreisebene abläuft.

Der Kreistag hatte in einer Sitzung im Juli einen von der Bayernpartei beantragten sofortigen Stopp der Planungen mit knapper Mehrheit von 31:28 Stimmen abgelehnt. Daraufhin hat sich laut der Pressemitteilung, die der Landsberger Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) im Auftrag der Bürgerinitiative an unsere Redaktion geschickt hat, eine breite Interessengemeinschaft für ein Bürgerbegehren gebildet. Es soll den Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürgern die Möglichkeit für eine Abstimmung über den „derzeit überteuerten und nicht mehr zeitgemäßen“ Neubau des Landratsamtes auf dem Penzinger Feld, auch genannt „Lechkiesel“, ermöglichen. Die Interessengemeinschaft bestehe bisher aus einem Bündnis von Verbänden und Parteien, wie zum Beispiel „Omas for Future“, Grüne, SPD, Landsberger Mitte, ÖDP, Bayernpartei und Die Partei und „wächst weiter“. Das Bündnis fordert einen sofortigen und endgültigen Stopp der Planungen des Neubaus des Landratsamts in der aktuell geplanten Art und Weise. Die Argumente der Bürgerinitiative:

Der Neubau ist in den Augen der Bürgerinitiative zu teuer

„Der Neubau ist zu teuer“: Von den anfänglich geplanten Kosten in Höhe von 30 Millionen Euro sei man inzwischen bei rund 120 Millionen Euro angelangt. Jeder dort entstehende Arbeitsplatz koste somit knapp 250.000 Euro. „Finanziert werden kann dieser Bau aufgrund der sehr angespannten Finanzlage des Kreises ausschließlich über Kredite.“ Die Gesamtkosten des Neubaus, inklusive der auflaufenden Zinsen, werden nach Ansicht der Bürgerinitiative rund 220 Millionen Euro betragen.

Der Landkreis Landsberg finanziere sich überwiegend durch Abgaben der Gemeinden. „Schon jetzt sind die Gemeinden verpflichtet, mehr als die Hälfte ihrer Steuereinnahmen an den Landkreis abzuführen.“ Aktuell liege die Kreisumlage bei 53 Prozentpunkten. Mit der vorgestellten Finanzplanung sei für die kommenden Jahre eine Erhöhung der Kreisumlage auf 56 Prozentpunkte vorgesehen. „Doch selbst mit dieser angehobenen Kreisumlage wird keine ausgeglichene Finanzierung für dieses kostenintensive Bauvorhaben ‚Landratsamt auf dem Penzinger Feld‘ erreicht werden“, heißt es vonseiten der Bürgerinitiative. Dies bedeute im Gegenzug, dass den Gemeinden erhebliche finanzielle Mittel für ihre eigenen Projekte im Interesse der Bürger fehlen werden. „Infolgedessen werden alle 31 Gemeinden im Landkreis Landsberg ihre Ausgaben reduzieren und sämtliche Gebühren auf Höchstsätze anpassen müssen, ob freiwillig oder notgedrungen. Letztlich sind es die Bürgerinnen und Bürger, die die finanziellen Belastungen des überdimensionierten Erweiterungsbaus des Landratsamtes tragen werden.“

Moderne Arbeitsweisen sollten berücksichtigt werden

Die Verschuldung des Landkreises liege bei 33 Millionen Euro (Stand: 31. Dezember 2023) und soll bis 2027 auf mehr als 250 Millionen Euro ansteigen. Mit der aktuellen Planung werde die Pro-Kopf-Verschuldung „dramatisch ansteigen“ auf mehr 2400 Euro je Einwohner. Somit wäre der Landkreis Landsberg laut der Bürgerinitiative im Jahr 2027 der am höchsten verschuldete Landkreis in Bayern.

„Digitalisierung, Home-Office und Desk-Sharing verringern Platzbedarf“: Ein erster Schritt für eine fundierte Neubeurteilung der Notwendigkeit einer Erweiterung des bestehenden Landratsamtes wäre nach Ansicht der Bürgerinitiative eine Raumbedarfsuntersuchung unter Berücksichtigung moderner Arbeitsweisen wie Home-Office, Online-Meetings und Desk-Sharing. „Eine simple Hochrechnung des umfangreichen Stellenaufbaus der letzten Jahre ist hierbei nicht zielführend und führt zu einer nicht korrekten Einschätzung der benötigten Mitarbeiterarbeitsplätze. Daher ist die vom Landrat vorgestellte Planung den geänderten Prämissen anzupassen, um einen überdimensionierten Neubau zu vermeiden.“ Gleichfalls könne auf einen weiteren Sitzungssaal, wie auch auf ein weiteres Büro für den Landrat verzichtet werden. Diese in der aktuellen Planung vorgesehenen Räume brächten keinen Nutzen und Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises.

„Versiegelung bester Ackerflächen“: Die „hochwertigen Ackerflächen auf dem Penzinger Feld“ würden durch den Neubau des Landratamtes „Lechkiesel“ und dem dazugehörigen Parkhaus unwiederbringlich versiegelt.

„Ursprünglich sollte der Erweiterungsbau des Landratsamtes ressourcenschonend und umweltfreundlich gestaltet werden. Mit der vorgestellten Planungsvariante sind die Kosten explodiert. Die ursprünglichen Ziele sind somit zu großen Teilen aufgegeben worden“, so die Bürgerinitiative in einem abschließenden Fazit.

Fünf Prozent der Bürgerinnen und Bürger müssten das Bürgerbegehren unterstützen

„Soweit uns bekannt ist, fand in den letzten Jahrzehnten kein Bürgerentscheid auf Kreisebene statt“, teilt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts auf Nachfrage mit. Grundsätzlich ähnle der Ablauf dem eines Bürgerbegehrens auf Gemeindeebene. „Der Unterschied ist, dass in allen Gemeinden gleichzeitig über den Bürgerentscheid des Kreises abgestimmt wird. Alle Gemeindeergebnisse werden dann auf Kreisebene zusammengefasst und ausgezählt.“

Fünf Prozent der Kreisbürger müssten das Bürgerbegehren unterstützen, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt. „Kreisbürger sind der Definition nach alle, die das Wahlrecht für die Kreiswahlen haben“, so Müller. Bei den Kommunalwahlen 2020 waren es rund 92.500 Wahlberechtigte. „Geht man davon aus, dass der Landkreis seit 2020 nochmals gewachsen ist, dann werden circa 4700 bis 4800 Unterschriften benötigt.“

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheide der Kreistag unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens. Der Bürgerentscheid sei dann „an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen.“ Wie aus der Pressemitteilung der Bürgerinitiative hervorgeht, befindet sich das Bürgerbegehren noch im Stadium der Vorbereitung.