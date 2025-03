Bund Naturschutz Landsberg kritisiert geplante Änderung des Jagdgesetzes

Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz warnt vor der geplanten Novelle des Bayerischen Jagdgesetzes, die eine Abschaffung der Abschussplanung vorsieht. Jagdminister Hubert Aiwanger möchte, dass dieses zentrale Instrument zur Regulierung der Wildbestände selbst in Jagdrevieren mit hoher Verbissquote nicht mehr zwingend angewendet werden muss, heißt es in einer Pressemeldung des Bund Naturschutz. Eine aktuelle Auswertung der Kreisgruppe zeige jedoch, dass in fünf von sechs Hegegemeinschaften des Landkreises Landsberg die Verbissquoten tragbar beziehungsweise günstig sind.

„Die Auswertung belegt, dass die Abschussplanung in weiten Bereichen des Landkreises Landsberg zu guten Ergebnissen bei der Waldverjüngung geführt hat“, teilt Peter Satzger, der Vorsitzende der Kreisgruppe, mit. Diese Erfolge gelte es im Rahmen der laufenden Abschussplanung an der Unteren Jagdbehörde zu festigen. Daneben müssten in den sogenannten roten Hegegemeinschaften beziehungsweise Jagdrevieren die zu hohe Verbissbelastung, die oft schon viele Jahre andauert, deutlich reduziert werden. Dort müsse die Abschussquote erhöht werden.

Die Wälder im Landkreis Landsberg leiden unter den Folgen der Klimakrise

Die Wälder in Landsberg leiden laut Pressemeldung des Bund Naturschutz massiv unter den Folgen der Klimakrise. Viele Bäume, mancherorts sogar ganze Wälder sterben ab, Borkenkäferbefall nimmt zu. Um das Schlimmste abzuwenden und Kahlflächen zu vermeiden, sei es wichtig, dass unter dem Schutz der Altbäume ein stabiler Mischwald als neue Waldgeneration aufwachsen kann. Doch vielerorts wird dieser Prozess durch überhöhte Wildbestände erschwert, weil diese die jungen, nachwachsenden Bäume auffressen. Deshalb wirbt die Kreisgruppe für eine waldfreundliche Ausrichtung der Schalenwildbejagung. Der Landesverband habe sich dazu in einem Brief an Landrat Thomas Eichinger gewandt und darum gebeten, die Abschussplanung konsequent nach den gesetzlichen Zielen auszurichten und dazu bisherige Verfahren, Abläufen, Abschusshöhen zu überprüfen und anzupassen.

Eine aktuelle bayernweite Auswertung des Bund Naturschutz zeige, dass die Abschussplanung in 35 Landkreisen und kreisfreien Städten zu geringer Verbissbelastung und guten Ergebnissen bei der Waldverjüngung geführt hat. Dort sei in mindestens Zweidrittel der Hegegemeinschaften die Verbissbelastung günstig bis tragbar. „Die behördliche Abschussplanung legt in einem geregelten Verfahren die Abschussquoten fest, unter Einbeziehung von Betroffenen und Fachleuten. Dieses Instrument hat sich auch in Landsberg bewährt. Es abzuschaffen, wäre fahrlässig und würde den enormen Herausforderungen nicht gerecht, denen unsere Wälder gegenüberstehen“, teilt Peter Satzger mit.