Bundestagswahl in der Region Landsberg: Carmen Wegge ist Kandidatin der SPD

„Ich bin sicher, dass Olaf Scholz Bundeskanzler bleiben wird. Die Menschen wissen genau, was sie an ihm und der Sozialdemokratie haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Carmen Wegge ihre Ansprache zur SPD-Aufstellungskonferenz für die Bundestagswahl 2025 in der Stadthalle Germering, bei der sie einstimmig von den Delegierten wiedergewählt wurde.

Das Lebensmotto der Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge ist „Mutig sein“ und das präge ihre Persönlichkeit durch und durch, heißt es in einer Pressemeldung. „Sie wird ihren Weg gehen und dabei sehr weit kommen“, sagte ihr Wahlkampfleiter Felix Büchner in Germering. Die junge Bundestagsabgeordnete zeichne sich dadurch aus, dass sie mit ungebremster Energie ihre ambitionierten Ziele und die der SPD im Wahlkreis und im Bundestag umsetzt. Dabei bleibe sie nicht nur nahbar, sondern stehe in ihren drei Abgeordnetenbüros in Starnberg, Landsberg und Germering mit vielen Bürgern in laufendem Kontakt.

„Wir sorgen dafür, dass es in Deutschland keinen Krieg geben wird. Wir sorgen dafür, dass man von seinem Einkommen ein gutes Auskommen hat. Wir sorgen dafür, dass allen Menschen mit Respekt vor ihrem Leben begegnet wird. All das haben wir in den letzten Jahren gezeigt“, sagte Carmen Wegge. Die Bundesregierung habe – allen Widrigkeiten zum Trotz – für spürbare Verbesserungen auf vielen Ebenen gesorgt. „Mit der Erhöhung des Mindestlohns, der Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der Frau, der Sicherung der Rente und den Klimaschutzpaketen haben wir die Welt für Millionen von Menschen besser und gerechter gemacht.“ (AZ)