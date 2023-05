Busunternehmen plagen Sorgen wegen des Deutschlandtickets

Plus Seit 1. Mai können Fahrgäste im Landkreis Landsberg das Deutschlandticket nutzen. Doch auch nach dem Start treiben die Busunternehmen viele offene Fragen um.

Mit dem Deutschlandticket können Bürgerinnen und Bürger seit Montag, 1. Mai, für monatlich 49 Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Doch auch nach dem Startschuss gibt es im Landkreis Landsberg ungelöste Probleme: Philipp Wenninger, ÖPNV-Beauftragter im Landratsamt, präsentierte in einer Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses eine ganze Liste an Sorgen, die die Busunternehmen umtreiben.

Im März beschloss der Kreistag mit einer Gegenstimme, dass das Deutschlandticket auch im Landkreis Landsberg angewendet wird. Dazu war eine Allgemeinverfügung notwendig. Philipp Wenninger informierte nun über den neuesten Stand. So erstreckt sich - anders als zuvor angenommen - der Geltungsbereich des Deutschlandtickets auch auf das Anrufsammeltaxi. In Kombination mit der Monatskarte kann dieses Angebot demnach vergünstigt genutzt werden: Wenn Fahrgäste ein Deutschlandticket vorweisen können, entfällt für sie der Grundpreis von 1,70 Euro. Als Beispiel kostet eine Fahrt von Finning nach Landsberg dann nur noch 6 Euro statt 7,70 Euro. Für alle Nutzerinnen und Nutzer liegt der Grundpreis für die erste Wabe bei drei Euro. Für jede weitere Wabe wird ein Euro fällig.