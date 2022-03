Landkreis Landsberg

vor 23 Min.

Cappuccino und Semmeln: So vielfältig ist die Landsberger Hilfe für die Ukraine

Christian Bieber aus Landsberg kümmerte sich am Wochenende ums Belegen von Hunderten Semmeln, die in die Ukraine gehen.

Plus Mit Hunderten belegten Semmeln und Hilfsgütern wollen freiwillige Helfer und Helferinnen aus Landsberg der ukrainischen Bevölkerung helfen. Thomas Bihler vom Flughafenverein bekommt das Leid hautnah mit.

Von Vanessa Polednia

Christian Bieber will wissen, wie es den Menschen geht, wie er ihnen gezielt helfen kann. Es geht um die Ukraine und die Menschen, die dort im Ausnahmezustand leben oder bereits auf der Flucht vor dem Krieg sind. Wie so viele. Deshalb ist der Landsberger aktiv geworden – und setzt mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in einer ersten Aktion auf 1500 belegte Semmeln und Videotechnik. Thomas Bihler vom Flughafenverein München ist nach seinem Einsatz an der Grenze mit einer geflüchteten Familie auf dem Weg nach Bayern. So haben die Landsberger allein am Wochenende den Menschen in der Ukraine geholfen.

