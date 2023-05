Landkreis Landsberg

Charles wird gekrönt: Auch der Kreis Landsberg blickt gespannt nach London

Der gebürtige Engländer Peter Wilson wird die Krönung am Samstag im Fernsehen verfolgen.

Plus Bei Fans der Royals im Kreis Landsberg steigt die Vorfreude auf die Zeremonie. Welche Erwartungen der gebürtige Brite Peter Wilson an die Krönung hat.

Am Samstag, 6. Mai, blickt die Welt gespannt nach London, wenn in der altehrwürdigen Kirche Westminster Abbey der britische König Charles III. knapp acht Monate nach Beginn seiner Regentschaft gekrönt wird. Ein Millionenpublikum verfolgt die Ereignisse im Fernsehen und auch im Landkreis Landsberg werden sicherlich viele Interessierte einschalten. Der Fotograf Peter Wilson kommt ursprünglich aus England und verrät, welche Erwartungen er an das Ausnahmeevent hat.

Der Ablauf der Zeremonie ist minutiös geregelt und folgt teils jahrhundertealten Ritualen; im Übrigen wird auch Charles' Ehefrau gekrönt und inthronisiert. Für Fans der Royals dürfte zudem besonders die vorangehende Prozession vom Buckingham Palast zu Westminster Abbey von Interesse sein. Am Nachmittag wird sich die Königsfamilie außerdem auf dem Balkon ihrer Residenz in London zeigen.

