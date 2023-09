Landkreis Landsberg

Corona auf dem Vormarsch? So ist die Situation im Landkreis Landsberg

Eine Altenpflegerin hält in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Hand.

Plus Die Zahl der Infizierten steigt wieder langsam an. Im Klinikum in Landsberg bereitet man sich auf den Herbst vor.

Anfang April sind die letzten Coronaschutzmaßnahmen in Deutschland ausgelaufen. Unter anderem das Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch eines Krankenhauses oder eines Pflegeheims. Doch seit einigen Wochen steigt die Zahl der Infektionen wieder leicht an, auch im Landkreis Landsberg. Droht eine neue Corona-Welle im Herbst? Unsere Redaktion hat bei Ärzten und im Landratsamt nachgefragt.

Dass über Corona wieder häufiger gesprochen wird, liegt auch an zwei neuen Omikron-Varianten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte zunächst EG.5, auch Eris genannt, zu einer von nunmehr drei „Virusvarianten von Interesse“ hoch. Eris könnte laut WHO wieder für mehr Fälle sorgen. Deutlich stärker mutiert als Eris ist die Variante BA.2.86, die in Deutschland aber bisher nicht nachgewiesen wurde. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) bereitet die aktuelle Lage keine großen Sorgen, wie er vor wenigen Tagen unserer Redaktion sagte. Nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sei die neue Virusvariante Eris zwar ansteckender, führe aber derzeit zu keinen schwereren Krankheitsverläufen. Dennoch werde genau beobachtet, ob sich die Lage verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

