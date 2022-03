Corona: Die Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt den dritten Tag in Folge

Die Inzidenz im Kreis Landsberg liegt am Donnerstag nur noch knapp über der 2000er-Marke. Wie viele Neuinfektionen das RKI vermeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg ist den dritten Tag in Folge gesunken und lag am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 2.004,6. Zum Vergleich: Am Montag hatte der Wert noch 3423,4 betragen.

Das RKI vermeldete am Donnerstag 407 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn im Landkreis 34.760 Personen infiziert. (lt)

