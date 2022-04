Corona: Die Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt laut RKI am Donnerstag. Wie die Situation im Klinikum ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg liegt am Donnerstag bei 1473,3. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Am Mittwoch hatte der Wert noch 1587,4 betragen.

Das RKI vermeldet für den Landkreis Landsberg 272 Neuinfektionen. Nach Angaben des Landratsamts befinden sich aktuell 2951 positiv Getestete in Isolation, hinzu kommen 78 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Im Landsberger Klinikum werden zwölf Personen in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt - zwei von ihnen auf der Intensivstation. (lt)

