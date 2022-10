Landkreis Landsberg

18:42 Uhr

Corona: Die Lage beruhigt sich, aber Ausbruch in Pflegeeinrichtung

Plus Nach der "Wiesn-Welle" beruhigt sich im Kreis Landsberg die Corona-Lage. Es gibt aber einen Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung - und wohl eine hohe Dunkelziffer.

Von Dominik Stenzel

Im Nachgang des Oktoberfests in München sind die Corona-Zahlen auch im Landkreis Landsberg rasant gestiegen. Gut zwei Wochen nach Ende des größten Volksfests der Welt liegt die Inzidenz nun aber wieder deutlich unter 1000. Unsere Redaktion hat sich im Landratsamt und im Klinikum nach der aktuellen Lage erkundigt und dabei erfahren, dass es momentan einen Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung gibt. Warum außerdem von einer hohen Dunkelziffer an Infizierten auszugehen ist und wie es mit dem Pandemiezentrum in Penzing weitergeht.

