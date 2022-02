Corona: Die Situation im Landsberger Klinikum ist „angespannt“

Plus Im Klinikum Landsberg werden wieder mehr Personen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Und es gibt ein weiteres Problem.

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Landsberg bleibt auf hohem Niveau, und auch die Situation im Klinikum verschärft sich. Aktuell werden dort 22 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt – und damit mehr als doppelt so viele, wie noch vor drei Wochen (neun). Für Probleme sorgt außerdem, dass es wegen des Virus viele Ausfälle innerhalb des Klinikpersonals gibt. Wie die Verantwortlichen dem entgegensteuern und wann sie mit dem Höhepunkt der aktuellen Omikron-Welle rechnen.