Corona-Höhenflug im Landkreis Landsberg wegen Bierzelt und Co.?

Plus Im Kreis Landsberg finden gerade viele große Veranstaltungen statt. Gleichzeitig ist die Corona-Inzidenz im Höhenflug. Gibt es einen Zusammenhang?

Vor einem Jahr, am 29. Juli 2021, lag die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg gerade einmal bei 17,5. Ein krasser Gegensatz zur momentanen Situation: Seit Wochen befinden sich die Zahlen im Höhenflug, die Inzidenz erreichte am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 715,6. Welche Rolle spielen dabei die vielen Events, die jetzt wieder stattfinden können – manche mit Hunderten oder Tausenden Besucherinnen und Besuchern?