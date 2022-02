Corona: Hohe Zahl an Neuinfektionen im Landkreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg bewegt sich weiterhin um die 2000er-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen ist am Donnerstag hoch.

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg am Donnerstag 527 Corona-Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) steigt von 1934,4 am Mittwoch, auf 2055,9 am Donnerstag.

Über 3000 Personen sind in Quarantäne

Wie das Landratsamt meldet, haben sich seit Beginn der Pandemie 22.595 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 19.401 gelten als genesen. Derzeit befinden sich 3072 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 172 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 122.

Im Landsberger Klinikum werden laut Landratsamt aktuell 31 Covid-19-Patienten auf der Allgemeinstation behandelt, zwei weniger als am Mittwoch. (lt)

