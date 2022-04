Corona im Kreis Landsberg: Ein Viertel der Bevölkerung ist „durchseucht“

Plus Das Landratsamt äußert sich zur aktuellen Corona-Lage im Landkreis. Eine Herausforderung dürfte die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht werden.

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses äußerte sich der zuständige Sachgebietsleiter Dr. Michael Veith ausführlich zur aktuellen Corona-Situation im Kreis Landsberg. Weiterhin gebe es ein „extremes Fallaufkommen“, ein Viertel der Bevölkerung sei „durchseucht. Inzwischen steht auch fest, wie es mit dem Impf- und mit dem Testzentrum in Penzing weitergeht. Eine Herausforderung ist die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen.