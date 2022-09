Corona im Landkreis Landsberg: Erster Todesfall seit vielen Monaten

Erstmals seit über einem halben Jahr wird im Landkreis Landsberg ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. So hoch sind die aktuellen Infektionszahlen.

Erstmals seit über einem halben Jahr gibt es im Landkreis Landsberg einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. In den vergangenen Tagen starb demnach eine Person mit oder an Corona. Damit erhöht sich die Anzahl der Opfer seit Pandemiebeginn auf 123. Letztmals hatte unsere Zeitung am 11. Februar 2022 über ein Covid-Opfer berichtet.

Nach offiziellen Statistiken wurden im Landkreis Landsberg seit Ausbruch der Pandemie 50.536 Infektionen mit dem Coronavirus im registriert. Die Dunkelziffer dürfte allerdings weitaus höher liegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Ansteckungen pro 100.000 Einwohner) liegt aktuell bei 178,5. Eine Person wird laut Divi-Intensivregister derzeit auf der Intensivstation des Klinikums Landsberg wegen Covid-19 beatmet. Nähere Zahlen liegen aktuell nicht vor. (AZ)

