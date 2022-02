Landkreis Landsberg

vor 56 Min.

Corona: Impf-Ärzte aus dem Landkreis erhalten Drohschreiben

Plus Auf einem anonymen Flyer werden Ärzte, die im Kreis Landsberg gegen Corona impfen, bedroht. Betroffene Medizinerinnen zeigen sich schockiert. Die Polizei ermittelt.

Von Dominik Stenzel

Mehrere Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Landsberg haben am Montag Flyer von unbekannten Absendern in den Briefkästen ihrer Praxen vorgefunden. Weil sie gegen das Coronavirus impfen, werden ihnen in deutlichen Worten rechtliche Konsequenzen angedroht: „Wir lassen keinen von euch mehr vom Haken!“, steht auf den Zetteln unter anderem geschrieben. Gegenüber unserer Redaktion zeigen sich zwei betroffene Medizinerinnen schockiert. Was die Polizei nun unternimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

