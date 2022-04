Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg bleibt vierstellig

Währen die benachbarten Landkreise bereits dreistellige Sieben-Tage-Inzidenzen vermelden können, sieht es im Landkreis Landsberg anders aus. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für Ostersonntag.

Kurz sah es so aus als könnte die Corona-Inzidenz für den Landkreis Landsberg nach langer Zeit wieder dreistellig sein. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 1002,3. Am Ostersonntag, 17. April, vermeldet das RKI jedoch eine minimal gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz von 1047,8. Damit wurden im Kreis Landsberg innerhalb eines Tages 96 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt.

Landsbergs Nachbarlandkreise haben niedrigere Inzidenzen

Anders sieht es da sowohl in den benachbarten Landkreisen als auch in den kreisfreien Städten München (788,1), Augsburg (790,4) und Kaufbeuren (790,4) aus: Dort sind die Inzidenzen bereits im dreistelligen Bereich. Die gesamtdeutsche Inzidenz lautet 834,3.

Das RKI gibt bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann. (lt)

