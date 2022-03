Corona: Inzidenz im Kreis Landsberg erreicht neuen Höchstwert

Im Landkreis Landsberg übersteigt die Corona-Inzidenz den 2000er-Wert. Das Robert-Koch-Institut vermeldet mehr als 1000 Infizierte. Wie es zu den hohen Zahlen kommt.

Im Landkreis Landsberg hat der Corona-Inzidenzwert einen neuen Höchststand erreicht. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner) am Montag noch bei 1698,9, so schnellte der Wert am Dienstag auf 2343,4. Für die explosionsartige Erhöhung gibt es aber einen Grund.

"Wir hatten am Wochenende technische Probleme mit der Übermittlung der Zahlen", teilt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, auf Anfrage unserer Redaktion mit. So sei nun praktisch das gesamte Wochenende aufgearbeitet worden. "Morgen werden die Zahlen wieder niedriger sein", so Müller.

Mehr als 3000 Personen befinden sich in Quarantäne

Insgesamt infizierten sich im Landkreis Landsberg seit Beginn der Pandemie 31.159 Personen mit dem Coronavirus, 122 Personen sind im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Als genesen gelten etwa 27.717 Personen. Positiv auf das Virus getestet und deshalb in Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts Landsberg derzeit 3320 Personen sowie 127 enge Kontaktpersonen.

