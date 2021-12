Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt deutlich

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist kräftig gesunken. Wie die Situation in anderen Landkreisen ist.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) ist im Landkreis Landsberg wieder deutlich unter 200 gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Freitag bei 169,4. In einigen Nachbarlandkreisen liegt er deutlich höher.

Wie das Robert-Koch-Institut meldet, gab es im Landkreis 21 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bleibt bei 112. Am Donnerstag hatte der Inzidenzwert noch 201,6 betragen. Aktuell befinden sich laut Landratsamt 900 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 221 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen

Wie sieht es in den Nachbarlandkreisen aus? Nur im Kreis Fürstenfeldbruck (156,8) liegt der Inzidenzwert niedriger als im Kreis Landsberg. In den Landkreisen Aichach-Friedberg (229,6), Starnberg (232,8), Augsburg (250,1), Weilheim-Schongau (268,1) und Ostallgäu (276,9) dagegen ist er höher.

