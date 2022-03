Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt erneut

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg sinken weiter. Auch im Klinikum entspannt sich die Lage mehr und mehr.

Nach dem zwischenzeitlichen Höchststand am Montag sinkt der Corona-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg wieder. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 246 Neuinfektionen.

Der Inzidenzwert ist weiter im Sinkflug. Lag er am Anfang der Woche noch bei 3424,4 sank er am Dienstag auf 2437,6 und am Mittwoch auf 2187,3. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn im Landkreis 34.353 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 31.066 gelten als genesen.

Zwölf Patienten auf der Allgemeinstation

Aktuell befinden sich 3165 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 89 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt zwölf Covid-19-Patienten auf der Allgemeinstation behandelt. (lt)

