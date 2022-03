Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt extrem

Im Landkreis Landsberg ist der Corona-Inzidenzwert von über 3400 auf unter 2500 gesunken. Wie es zu dem extrem Rückgang kommt.

Am Montag war der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg der dritthöchste in ganz Deutschland - am Dienstag fällt er zurück ins bayerische Mittelmaß. Wie es zu der extremen Schwankung kommt, erklärt Wolfgang Müller, Pressesprecher im Landratsamt Landsberg.

Mit 2437,6 gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) die Corona-Inzidenz am Dienstag für den Landkreis Landsberg an. Am Montag lag dieser Wert noch bei 3423,4. Da der Wert die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gerechnet angibt, sind nun die Zahlen von Dienstag vor einer Woche nicht mehr berücksichtigt. "Wir hatten an dem Wochenende zuvor Probleme mit der Übermittlung der Zahlen, deshalb waren diese am Dienstag vor einer Woche so hoch", erklärt Müller. Dadurch, dass diese nun in der Berechnung nicht mehr auftauchen, sei der Inzidenzwert so extrem gesunken.

Kreis Landsberg liegt leicht über dem Schnitt in Bayern

Vom dritten Platz bundesweit ist der Landkreis Landsberg damit wieder ins bayerische Mittelmaß gefallen. "Ein bisschen liegen wir drüber", sagt Wolfgang Müller. Am Dienstag wurden vom Robert-Koch-Institut 147 neue Corona-Fälle gemeldet, seit Beginn der Pandemie haben sich damit im Landkreis Landsberg 34.107 Personen mit dem Virus angesteckt.

In Quarantäne befinden sich derzeit laut Landratsamt 3179 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sowie weiter 104 enge Kontaktpersonen. Im Klinikum Landsberg werden aktuell laut Landratsamt zwölf Personen mit Covid-19 behandelt, alle auf der Normalstation. (lt)

